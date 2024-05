Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger Ladendieb: Festnahme nach Sturz gegen Auto

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er am Dienstag, 7. Mai, gegen 14.20 Uhr in einem Supermarkt am Marktplatz Lebensmittel gestohlen hatte und flüchten wollte, endete die Flucht für den 35-Jährigen abrupt und unerwartet - mit einer vorläufigen Festnahme.

Ein Angestellter beobachtete den wohnsitzlosen Mann, wie er mehrere Lebensmittel in seine Hose steckte und anschließend den Supermarkt verließ. Als er ihn vor dem Geschäft ansprach, versuchte der Ladendieb zu flüchten.

Der Angestellte konnte den 35-Jährigen zwar festhalten, dieser versuchte jedoch, sich loszureißen und den Angestellten zu schlagen. Der Faustschlag des Laden-diebs ging zwar ins Leere, aber er konnte sich losreißen und seine Flucht über die Gutenbergstraße fortsetzen.

Zu schnell für seine Beine: In Höhe eines geparkten Mazda touchierte er mit seinem Bein das Fahrzeugheck und stürzte.

Herbeigerufene Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen den 35-jährigen Mann vorläufig fest. Er kam ins Polizeigewahrsam.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. (ds)

