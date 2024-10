Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeuge angegangen; Brände; Einbruch; Vermisstensuche; Gefährliches Überholmanöver; Jagdwilderei

Reutlingen (ots)

Mit Straßenlaterne kollidiert

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in der Schafstallstraße ereignet hat. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 16.20 Uhr mit einem Skoda die Schafstallstraße in Richtung Pestalozzistraße. Aufgrund parkender Fahrzeuge musste er auf die Gegenfahrspur wechseln, um an diesen vorbeizufahren. Eine entgegenkommende, 47 Jahre alte Mercedes-Lenkerin, die aufgrund einer Mitfahrerin offenbar kurz abgelenkt war und den Skoda nicht bemerkt hatte, wich daraufhin aus und prallte mit ihrem Wagen frontal gegen eine Laterne. Ein im Mercedes befindliches Kind wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Der Mercedes musste in der Folge abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Hohenstein (RT): Erneut Fahrzeuge in Bernloch angegangen (Zeugenaufruf)

Ergänzung zur Pressemittelung vom 13.10.2024 / 12.08 Uhr

In der Nacht zum Samstag hat sich ein Unbekannter erneut an geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffnete er zwei auf ihren jeweiligen Stellplätzen abgestellte Pkw und entwendete daraus Bargeld und Bankkarten. Zeugen, die im Lauf des Wochenendes diesbezüglich insbesondere in Bernloch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden.

Zudem rät die Polizei:

- Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge und Garagen immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Dies lockt Kriminelle an!

- Verstecken Sie Schlüssel nicht am / im Fahrzeug oder im unmittelbaren Umfeld wie z.B. der Garage - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt.

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110.

- Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (rd)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 28 Jahre alter Kawasaki-Lenker bei einem Sturz am Sonntagmittag auf der B28 erlitten. Der Biker war kurz vor 14 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Hengen unterwegs. In einer scharfen Kurve verlor er wohl aufgrund eines Fahrfehlers auf der feuchten Straße die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 28-Jährigen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Seine Maschine musste mit einem Schaden von rund 5.000 Euro abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 14.50 Uhr war die Steige nur einspurig befahrbar. (rd)

Pfullingen (RT): Katze erschreckt Radlerin

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, auf dem Radweg von Pfullingen Richtung Reutlingen verunglückt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, erschrak sich die 57-Jährige durch eine Katze, die unvermittelt vor ihr über den Radweg rannte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, stürzte die Radlerin auf die asphaltierte Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Metzingen (RT): Mit Fahrzeug auf Durchgangsfahrbahn kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B28 bei Metzingen entstanden. Ein 58-Jähriger wollte gegen 13.45 Uhr mit einem Mercedes an der Anschlussstelle Metzingen-Ost auf die Bundesstraße in Richtung Reutlingen auffahren. Dabei wechselte er mit seinem Pkw vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Spur der B28 und kollidierte mit dem Suzuki einer bereits dort fahrenden 61-Jährigen. Der Mercedes wurde daraufhin nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Er war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Suzuki drehte sich um die eigene Achse und prallte ebenfalls gegen die Leitplanke. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rd)

Filderstadt (ES): Zimmerbrand

Zu einem Zimmerbrand in der Oschatzer Straße in Bernhausen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, ausgerückt. Ein 63 Jahre alter Bewohner des Hauses hatte den Brand zuvor bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten anrückte, setzte die bereits von dem Bewohner begonnen Löscharbeiten fort. Der Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, brachte den 63-Jährigen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der durch Rauchgasniederschlag und in Mitleidenschaft gezogenes Inventar entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Feuer im Bereich von auf dem Boden liegenden Kleidungsstücken ausgebrochen sein. Die genaue Ursache steht noch nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen hat. (rd)

Esslingen (ES): Rauch in Bäckerei

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Sonntagmorgen für Aufregung in der Urbanstraße gesorgt. Ein Anwohner hatte den Alarm gegen 5.40 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Diese stellten Rauch im Inneren einer dortigen Bäckereifiliale fest. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften angerückt war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Offenbar hatte eine Backware im vorheizenden Backofen den Rauch verursacht und den Melder ausgelöst. Die Filiale wurde belüftet. Sachschaden entstand nicht. (rd)

Filderstadt-Bernhausen (ES): In Wohnung eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Gaisgasse in Bernhausen ist von Samstag, 10.30 Uhr, bis Sonntag, 21.30 Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter brach die Eingangstür auf und drang so ins Innere der Wohnung ein. Zum möglicherweise entwendeten Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. (gj)

Aichtal (ES): Küchenbrand

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Sonntag, gegen 15.30 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in die Kernerstraße nach Grötzingen ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge war in einer dortigen Küche die Dunstabzugshaube in Brand geraten, worauf die Flammen auf die Oberschränke und die Decke übergriffen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften angerückt war, löschte den Brand. Der Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, versorgte die Bewohner, die sich beim Ausbruch des Brandes in der Wohnung aufgehalten hatten. Eine Zehnjährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Feuerwehrmann, der im Zuge des Einsatzes gestürzt war, wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen und prüft dabei, inwieweit ein technischer Defekt als Ursache in Betracht kommen könnte. (rd)

Ohmden (ES): Kind mit Fahrrad gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Fünfjähriger am Sonntagnachmittag beim Sturz mit seinem Fahrrad erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Junge in Begleitung eines Erwachsenen kurz nach 14 Uhr einen asphaltierten Feldweg zwischen Ohmden und Zell unter Aichelberg abwärts. Dabei geriet er mit seinem Rad ins Schlingern, überschlug sich und kam anschließend links neben dem Weg in einer Wiese zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den Fünfjährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rd)

Tübingen (TÜ): Vermissten wohlbehalten gefunden

Die Polizei hat ab Sonntagnachmittag mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, einem Spürhund sowie einem Hubschrauber nach einem vermissten Senior gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der orientierungslose Mann gegen 17.30 Uhr sein Pflegeheim in der Südstadt verlassen, weshalb vom Personal die Polizei verständigt wurde. Im Zuge der Suchmaßnahmen meldete sich kurz von 21 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin, der der Vermisste in der Hechinger Straße im Bereich eines Autohandels aufgefallen war. Eine Streifenwagenbesatzung brachte den Mann zurück ins Seniorenheim. (rd)

Rottenburg (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

Ein Pkw ist am Sonntagmittag auf der B28 bei Seebronn in Brand geraten. Die Insassen eines Peugeot bemerkten gegen 12.40 Uhr während der Fahrt einen auffälligen Geruch und Qualm aus dem Motorraum ihres Wagens. Sie stellten den Pkw, der in der Folge in Vollbrand geriet, ab und konnten ihn unverletzt verlassen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften anrückte, löschte den Peugeot. Dieser musste in der Folge abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die durch die Hitzeentwicklung beschädigte Fahrbahn und die notwendigen Reinigungsarbeiten. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn teilweise gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Gegen 14.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (rd)

Tübingen (TÜ): Trockner löst Brandalarm aus

Zu einem gemeldeten Kellerbrand sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr, in die Huberstraße ausgerückt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass abdampfendes Kondensat eines Wäschetrockners im Keller als massive Rauchentwicklung wahrgenommen worden war und Anwohner deshalb den Notruf getätigt hatten. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und überprüfte vorsorglich die Räumlichkeiten. Ein Schaden war nicht entstanden. (gj)

Haigerloch (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Nach derzeitigem Kenntnisstand eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der B463 bei Stetten ereignet hat. Ein 70-Jähriger befuhr gegen 17.45 Uhr mit einem BMW die Bundesstraße von Haigerloch kommend in Richtung Balingen. Im Bereich einer dortigen Tankstelle kam er dabei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Kia einer 43-Jährigen. Der Kia schleuderte daraufhin auf das Tankstellengelände und prallte gegen einen dort stehenden Müllcontainer. Der BMW-Lenker und seine 66 Jahre alte Mitfahrerin blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die leichtverletzte 43-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese war gegen 20 Uhr geräumt. (rd)

Hechingen (ZAK): Gefährliches Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Haigerloch sucht Zeugen und mögliche Geschädigte eines riskanten Überholmanövers am Freitagmittag auf der B27. Kurz nach zwölf Uhr war eine VW-Lenkerin auf der Bundesstraße von Ofterdingen herkommend in Richtung Balingen unterwegs, als sich im Bereich des vierspurigen Ausbaus zwischen Bodelshausen und der Anschlussstelle in Richtung Burladingen ein Audi A3 mit BL-Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit genähert haben soll. Dieser soll daraufhin nach rechts gezogen haben und über den dortigen Standstreifen mehrere Fahrzeuge überholt haben. Unmittelbar danach wechselte er offenbar auf den linken Fahrstreifen. Andere Verkehrsteilnehmer sollen dabei gehupt haben. Zeugen, die die wohl riskante Fahrweise beobachtet haben oder möglicherweise selbst dadurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07474/95008-0 beim Polizeiposten Haigerloch zu melden. Dieser hat die Ermittlungen aufgenommen und geht bereits ersten Hinweisen zu einem möglichen Fahrer nach. (rd)

Bitz (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 35.000 Euro ist an einem Mercedes bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen entstanden. Gegen 8.20 Uhr war ein 58 Jahre alter Mann mit dem Wagen auf der nassen L 448 von Bitz herkommend in Richtung Gammertingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über den Pkw, der daraufhin von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten überfuhr. Außerdem streifte der Mercedes einen Telefonmasten, der dadurch umkippte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass am Fahrzeug des 58-Jährigen, der augenscheinlich unverletzt geblieben war, die Hinterreifen nahezu kein Profil mehr aufwiesen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (mr)

Schömberg (ZAK): Wildschwein getötet und entsorgt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Jagdwilderei ermitteln das Polizeirevier Balingen und die Fachabteilung Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen, nachdem im Waldgebiet Stöcken ein getötetes Wildschwein aufgefunden wurde. In der Zeit von Samstag auf Sonntag entsorgte dort ein Unbekannter einen fachmännisch zerlegten Wildschweinkadaver. Wo das Tier getötet wurde, ist noch unbekannt. Zeugen, die zur angegebenen Zeit im Bereich von Schömberg, Dotternhausen oder Dormettingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter oder die Herkunft des getöteten Wildschweines geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (gj)

