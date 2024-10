Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Sexuelle Belästigung; Rauchentwicklung

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Unfall auf B27

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Dienstagmorgen auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen gekommen. Gegen 1.40 Uhr kam eine 21-Jährige mit ihrem Peugeot aufgrund ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die linksseitige Leitplanke. Daraufhin geriet sie ins Schleudern und kollidierte ein weiteres Mal mit der linken Leitplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und querte beide Fahrstreifen, ehe die junge Frau letztendlich auf dem Grünstreifen des linken Fahrbahnrandes zum Stehen kam. Verletzt wurde die 21-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Sachschaden am Auto, das abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, der an den Leitplanken auf circa 10.000 Euro. Die Fahrbahn wurde durch die Straßenmeisterei gereinigt. (jb)

Esslingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montagnachmittag auf der Hohenheimer Straße gekommen. Gegen 16.10 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem Kipper-Lkw dort aus Richtung Pliensauvorstadt herkommend unterwegs und wollte nach links zu einer Kompostierungsanlage abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Toyota eines 81-Jährigen zusammen. Die 66 Jahre alte Beifahrerin im Toyota zog sich hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 6.000 Euro. Der Toyota musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Neuffen (ES): Junge Frau sexuell belästigt

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen 21 Jahre alten Mann. Dieser hatte sich in der Nacht zum Dienstag mit einer jungen Frau im Bereich eines Parkplatzes in der Teckstraße verabredet. Kurz nach zwei Uhr soll er die ihm aus dem Internet flüchtig bekannte 18-Jährige im Verlauf des Treffens unter anderem gegen ihren Willen umarmt und unsittlich berührt haben. Als die junge Frau um Hilfe schrie und ein Anwohner auf die Situation aufmerksam wurde, stieg der Beschuldigte in ein Fahrzeug und fuhr mit diesem davon. Der 21-Jährige konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung an seiner Wohnanschrift im Alb-Donau-Kreis angetroffen werden. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rd)

Weilheim/Teck (ES): Rauchentwicklung in Garage

Zu einer Garage in der Hauptstraße sind die Einsatzkräfte am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein elektronisches Gerät wohl aufgrund eines technischen Defekts zu rauchen begonnen. Der Besitzer wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (jb)

Rottenburg (TÜ): Auf vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 26-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L360 erlitten. Der Mann befuhr kurz vor 19.30 Uhr mit einer Mercedes A-Klasse die Landesstraße von Baisingen in Richtung Eutingen. An einer Engstelle zwischen der K6937 und der B28 fuhr er auf den vorausfahrenden Mercedes GLC einer 47-Jährigen auf, die dort verkehrsbedingt bremsen musste. Der 26-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. (rd)

Starzach (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund einer Reifenpanne ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall auf der L 392 gekommen. Ein 38-Jähriger war kurz nach 18.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz Sprinter auf der Landstraße von Wachendorf herkommend in Richtung Frommenhausen unterwegs. Wegen des Defekts kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Weidenzaun. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Der Schaden an dem Sprinter wird auf 6.000 Euro geschätzt. Über den Flurschaden und die Beschädigungen an dem Zaun liegen noch keine konkreten Angaben vor. (ms)

Balingen (ZAK): Pedelec-Fahrer übersehen

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Pedelec-Fahrer hat sich am Montagmorgen in Balingen-Ostdorf ereignet. Ein 45-jähriger Radler befuhr gegen 7.45 Uhr den Kreisverkehr von der Straße Bürgermeister-Beck-Ring kommend. Hierbei wurde er von einer 26-jährigen Renault-Lenkerin übersehen, die aus Richtung Neue Balinger Straße in den Kreisverkehr einfuhr. Der Pedelec-Fahrer stürzte durch den folgenden Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Pedelec wird auf mehrere hundert Euro beziffert. (gj)

