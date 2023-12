Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Lamspringe - Autofahrer übersieht Fußgängerin

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (lud)

Am 19.12.2023, um 14:43 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße Ecke Am Wasserwerk in 31195 Lamspringe ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin.

Der Fahrzeugführer befuhr die Hauptstraße in Richtung des Klosterparks. Hierbei übersah der Fahrzeugführer die Fußgängerin, welche in diesem Moment den Fußgängerüberweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Fußgängerin leicht verletzte. Durch einen alarmierten Rettungswagen wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Für die Unfallaufnahme und die Versorgung der verletzten Fußgängerin wurde die Hauptstraße in Höhe der Einmündung zur Straße Am Wasserwerk halbseitig für ca. 20 Minuten vollgesperrt. Es kam allerdings zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell