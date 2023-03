Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag den Verkehr in der Zollamtstraße überwacht. Hierbei ergaben sich mehrere Beanstandungen. Elf Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt - ihnen blühen deshalb Bußgelder in Höhe von mindestens 100 Euro sowie ein Punkt in der "Verkehrssünderdatei". Acht Fahrer waren unangeschnallt unterwegs. Sie wurden kostenpflichtig verwarnt. Bei sechs Fahrzeugen war der TÜV abgelaufen. Hier erwartet die Fahrer ein Bußgeld. Während der Kontrolle fiel den Beamten ein E-Scooter-Fahrer auf, der mit einem grünen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Auch er wurde angehalten und kontrolliert. Gegen den Halter wird nun wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz strafrechtlich ermittelt. |elz

