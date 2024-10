Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Rauch in Mehrfamilienhaus; Vandalen in Bürgersaal; Buntmetalldiebe; Diesel abgeschlaucht; Verkehrsunfall; Bauschutt im Wald entsorgt

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei am Marktplatz ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 5.15 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Schiebetür in den Verkaufsraum des Geschäftes. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher das Inventar. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (gj)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Rauch in Wohngebäude

Rauch in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße hat am Dienstvormittag die Einsatz- und Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Gegen 10.50 Uhr war der Alarm eines ausgelösten Rauchmelders bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Bewohner eine Speise auf dem Herd zubereitet und offenbar kurzzeitig seine Wohnung verlassen. In dieser Zeit kam es zu einer Rauchentwicklung, die den entsprechenden Melder auslöste. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Es war weder Personen- noch Sachschaden zu verzeichnen. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst in die Karlstraße ausgerückt. (rd)

Schlaitdorf (ES): Vandalen im Bürgersaal (Zeugenaufruf)

Der Bürgersaal der Gemeinde Schlaitdorf im Florianweg ist von bislang unbekannten Vandalen heimgesucht worden. In der Zeit von acht Uhr bis 20.15 Uhr beschmierten die Täter die Wände der Toilettenräume und die dortigen Mülleimer mit Fäkalien und beschädigten diese. Außerdem wurde der Wasserhahn laufen gelassen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07127/97553-0 zu melden. (gj)

Wendlingen (ES): Mehrere hundert Kilo Buntmetall entwendet (Zeugenaufruf)

Weit über eine Tonne Buntmetall im Wert von knapp 10.000 Euro ist in den vergangenen Tagen aus der Lagerhalle einer Firma in der Wendlinger Heinrich-Otto-Straße entwendet worden. Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Freitag bis Dienstag gewaltsam die Außenwand des Gebäudes. Durch den Spalt schafften sie im Anschluss Messingspäne, Kupferkabel und Messinggleitschienen ins Freie und transportierten das Diebesgut in einem größeren Fahrzeug ab. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07024/92099-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Buntmetalls. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Dieseldieb unterwegs

Ein Dieseldieb hat vermutlich in der Nacht zum Dienstag sein Unwesen in einem Waldgebiet bei Dotternhausen getrieben. In der Zeit von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, sieben Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter die Tankdeckel von vier Arbeitsmaschinen, die im Wald in Verlängerung der Schulstraße abgestellt waren. Im Anschluss schlauchte er mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff im Wert von knapp 1.000 Euro ab. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Auf Pkw aufgefahren

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der Bitzer Steige. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 6.40 Uhr mit einer Mercedes C-Klasse die Bitzer Steige von Bitz herkommend in Richtung Mühlesteigstraße. Kurz vor der Einmündung zur Bitzer Steige fuhr er mit dem Mercedes auf den Fiat Panda einer 32-Jährigen auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Fiat wurde daraufhin auf den davorstehenden VW Sharan einer 43-Jährigen geschoben, die aufgrund eines von der Bitzer Steige einbiegenden Linienbusses angehalten hatte. Die 32-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. (rd)

Albstadt-Onstmettingen (ZAK): Illegal Bauschutt in Naturschutzgebiet entsorgt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in der Zeit vor dem 13.10.2024 circa zwei Kubikmeter Bauschutt in die Schmiecha entsorgt. Festgestellt wurde die Tat im Naturschutzgebiet Geifitze auf Höhe der Überquerung des Premiumwanderwegs Zollernburg über die Schmiecha. Wohl per Lkw wurden unter anderem Ziegelsteine, Mörtel, Gips, Estrich, Dachziegel und Metallschienen abgeladen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verursacher werden unter Telefon 07433/264-0 entgegengenommen. (jb)

