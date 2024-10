Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Diebstahlsserie aus Pkw mutmaßlicher Tatverdächtiger in Haft

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen weiteren herausragenden Erfolg bei der Bekämpfung der Eigentumskriminalität im Ermstal und verschiedenen Albgemeinden verzeichnet die Polizei mit der Festnahme eines 26 Jahre alten Mannes. Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und der Polizeiposten Bad Urach wegen des Verdachts des Diebstahls aus Pkw in einer Vielzahl von Fällen.

Aufgrund von umfangreichen Ermittlungen waren die Ermittler dem Tatverdächtigen auf die Spur gekommen. Diesem wird zwischenzeitlich vorgeworfen, seit Mitte August bis Ende September dieses Jahres mindestens 47 Diebstahlstaten aus Pkw begangen zu haben. Fahrzeuge, die verschlossen waren, soll er zuvor geöffnet haben. Der 26-Jährige konnte am Montag (14.10.2024) am Bahnhof in Stuttgart durch Beamte der Bundespolizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde Diebesgut aus einem vorangegangenen Diebstahl aus einem Pkw in Hohenstein am 11./12.10.2024 sowie eine größere Bargeldsumme aufgefunden und beschlagnahmt.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kommt der 26-Jährige zudem für eine Reihe von Betrugsdelikten in Betracht, bei denen er aus den Fahrzeugen gestohlene Bankkarten benutzte. Der Aktionsradius des Tatverdächtigen dürfte sich neben dem Ermstal auch auf den Bereich Münsingen und verschiedene Alb-Gemeinden erstreckt haben. Ob dem Tatverdächtigen weitere Taten, auch im überregionalen Bereich, zugerechnet werden können, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der 26 Jahre alte, marokkanische Staatsangehörige, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Dienstag (15. Oktober 2024) der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell