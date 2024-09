Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Feuerwehrfest beim Löschzug Bigge - Olsberg erfolgreich

Bei strahlendem Sonnenschein fand Anfang September wieder das traditionelle Kartoffelbraten des Löschzuges Bigge - Olsberg statt. Zahlreiche Gäste machten sich auf den Weg zum Feuerwehrhaus in die Ramecke. Neben Kaffee und Kuchen, Erbsensuppe, Bratwurst und Pommes, gab es am frühen Nachmittag die traditionellen, kostenlosen Kartoffeln aus dem Buchenholzfeuer. Dazu wurden durch die Küchenmannschaft wieder nach altem Rezept selbst eingelegten Heringe vorbereitet.

Bei der Fahrzeugschau der Einsatzfahrzeuge gesellten sich in diesem Jahr der im August eingeweihte Gerätewagen Logistik (GW-L2) und das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Kinderfeuerwehr "Löschfüchse", welches mit einer Summe von 48.000, - Euro vom Land NRW gefördert wurde, das erste Mal dazu. So konnten Jung und Alt sich einmal den modernen Fahrzeugpark des Löschzuges aus der Nähe ansehen und genauer betrachten, mit was für Gerätschaften die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr arbeiten.

Auch bei der im letzten Jahr ins Leben gerufenen TS-Challenge gab es wieder einige Gruppen, die gegeneinander antraten, um eine Tragkraftspritze mit einem Gewicht von 190 kg möglichst lange hochzuhalten. Der alte Rekord der Junggesellen der Schützenbruderschaft St. Michael Olsberg von 1 Minute und 38 Sekunden wurde gebrochen. Neuer Rekord der Männer ist 2 Minuten und 35 Sekunden, aufgestellt wurde er vom Löschzug Brilon. Gefolgt vom Spielmannszug des Löschzuges Bigge - Olsberg mit 1:16 und vom Team Feuer mit 1:09. Bei den Teams Frauen und Gemischt gewannen die Gruppen Metallbau Körner mit 1:07, gefolgt von "Den spontanen 4" mit 35 Sekunden und den Frauen des Spielmannszuges mit 14 Sekunden. Zu gewinnen gab es wieder mehrere gekühlte 5-Liter Durstlöscher, diese wurden wieder von der Krombacher Brauerei gesponsort.

Die kleineren Gäste hatten wieder viel Spaß in der großen Hüpfburg, beim Autorennen mit Strahlrohren. Hierbei mussten die Kinder mit einem Wasserstrahl ein auf einem B-Schlauch geführtes, kleines Feuerwehrauto um die Wette fahren lassen. Ebenso waren wieder die Trampel- Unimogs der Kinderfeuerwehr sehr beliebt. Die Jugendfeuerwehr zeigte bei einer Übung, wie man unter "Atemschutz" eine Menschenrettung aus einem verrauchten Gebäude vornimmt. Hierfür wurde ein Zelt mit Übungsnebel verraucht und einige der Löschfüchse konnten als Statisten die andere Seite einer solchen Übung erleben. Ein kleiner Fauxpas bei der Standfestigkeit des Standrohres im Unterflurhydranten mit einer meterhohen Wasserfontäne sorgte nicht nur für eine angenehme Abkühlung, sondern auch für jede Menge Unterhaltung beim interessierten Publikum.

Traditionell war auch wieder der Spielmannszug mit dabei und sorgte mit einigen Stücken für die musikalische Unterhaltung der Gäste. Die Feuerwehr bedankt sich bei allen Gästen für diesen gelungenen Tag und freut sich jetzt schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt "Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie uns brauchen. Kommen Sie zu uns, wenn wir feiern".

