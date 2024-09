Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen in Olsberg

Olsberg (ots)

Da der Löschzug Bigge - Olsberg am Montagnachmittag schon parallel um 15:51 Uhr zu einem anderen Einsatz alarmiert worden war, wurden die Löschgruppen (LG) Gevelinghausen und Elleringhausen zu einem Verkehrsunfall in Olsberg auf der Ruhrstraße alarmiert. Dort befuhr ein 65-jähriger Olsberger mit seinem Skoda Yeti die Straße in Richtung Bigge. Offenbar wegen eines internistischen Problems verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in den Gegenverkehr in einen stehenden Opel Corsa. Der 54-jährige Esloher wollte in die Straße an der Ruhr zum Parkplatz an der Konzerthalle abbiegen. Durch den Aufprall wurde ein weiterer Mercedes A Klasse beschädigt. Dessen 55-jährige Fahrer wollte gerade rechts an dem wartenden Opel Corsa in Richtung Olsberg vorbeifahren. Der 65-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die zwölf Einsatzkräfte der LG Elleringhausen konnten mit ihren 2 Fahrzeugen zeitnah wieder abrücken. Die zehn Einsatzkräfte der LG Gevelinghausen waren ausreichend. Sie klemmten die Fahrzeugbatterien ab, streuten auslaufende Betriebsstoffe ab, halfen beim wegschieben der demolierten Fahrzeuge und reinigten die Fahrbahn von Trümmerteilen. Warnschilder wurden ebenfalls noch aufgestellt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu Behinderungen auf der Ruhrstraße. Einsatzende war für die letzten ehrenamtlichen Helfer um 17:45 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell