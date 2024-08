Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Erneuter Fehleinsatz für Rettungsdienste in Olsberg durch e-Call-System

Olsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der K 46, Brunskappeler Straße zwischen Wiemeringhausen und Brunskappel, wurden am Donnerstag, dem 08.08 gegen 14:50 Uhr die Löschgruppen Wiemeringhausen, Assinghausen, der Löschzug Bigge - Olsberg und der Löschzug Niedersfeld zusammen mit dem Rettungsdienst, Notarzt und der Polizei alarmiert. Über das automatische e-Call-System eines Handys wurde der Rettungsleitstelle ein Unfall gemeldet. Da kein telefonischer Kontakt zum Handybesitzer hergestellt werden konnte, alarmierte die Leitstelle alle vorgesehenen Rettungskräfte. In dem Ortungsbereich des Handys konnte jedoch von den zahlreich angerückten Kräften kein Unfall vorgefunden werden. Auch eine Personensuche in dem Bereich blieb ohne Ergebnis. Was man jedoch fand, war ein zerstörtes Handy. Vermutlich wurde dieses vom Besitzer dort auf unbekannte Weise verloren und beim Aufprall auf dem Boden der Alarm ausgelöst. Alle Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. Da sich Einsätze dieser Art häufen, bittet die Feuerwehr darum, Elektrogeräte mit eingeschalteter e-Call-Funktion besonders behutsam zu behandeln. Einsatzende war für die letzten Helfer gegen 15:45 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell