FF Olsberg: Löschzug Bigge-Olsberg bei "Wetten dass..." "light"

Einen nicht alltäglichen "Einsatz" gab es für den Löschzug Bigge - Olsberg am Montagabend, dem 5. August. In der Schützenhalle Bigge findet derzeit ein Ferienlager mit 52 Kindern und Jugendlichen zwischen 7-16 Jahren, 15 Betreuern und 5 "Kochmuttis" statt. Am Montagabend stand als Spiel "Wetten dass..." auf dem Programm. Eine Wette der Betreuer war, dass die Gruppe der Jugendlichen zwischen 12-14 Jahren es nicht schaffen würden, dass die Feuerwehr noch am selben Abend anrückt und ein echtes Feuer auf dem Vorplatz löscht. Die Recherche im Internet begann und es wurde fleißig telefoniert. Schließlich hatte man den Löschzugführer Michael Bause am Telefon, der auch zusagte. Da der Löschzug an dem Abend sowieso gerade Übungsabend hatte, wurde mit 9 Helfern und einem Löschfahrzeug kurzerhand ein kleiner Umweg gefahren und ein Feuer in einer auf dem Vorplatz aufgestellten Feuertonne gelöscht. Damit hatten die Jugendlichen nicht nur die Wette gewonnen, sondern wurden auch Wettkönige. Der Löschzug wünscht den Gästen der Kolpingfamilie Emsdetten noch weiterhin ein tolles Ferienlager in der Schützenhalle Bigge.

