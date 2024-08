Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Fahrzeug durchschlägt Geländer und rutscht Böschung hinunter

Olsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall wurde der Löschzug Bigge - Olsberg in der Nacht auf Freitag gegen 00:45 Uhr zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei in die Stadionstraße in Olsberg alarmiert. Beim rangieren auf einem Parkplatz im Bereich des Olsberger Bahnhofs durchschlug eine 18-jährige mit ihrem Ford Fokus die Leitplanke und rutschte rückwärts die Böschung hinab. Sie und ihre beiden 17-jährigen Beifahrerinnen blieben hierbei unverletzt. Die acht Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit 2 Fahrzeugen vor Ort waren, sicherten den Brandschutz, fingen auslaufende Betriebsstoffe auf, leuchteten die Einsatzstelle aus und unterstützten das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeuges. Einsatzende war gegen 01:55 Uhr.

