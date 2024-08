Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Drei neue Fahrzeuge beim Löschzug Bigge - Olsberg eingeweiht

Olsberg

Zur Einweihung von gleich drei neuen Fahrzeugen konnte Löschzugführer Michael Bause am Samstag, dem 24. August 2024 zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr Olsberg, umliegender Feuerwehren sowie viele Ehrengäste bei bestem Wetter am Feuerwehrhaus in Olsberg begrüßen. Neben Bürgermeister Wolfgang Fischer und MdL Matthias Kerkhoff waren Vertreter des Rates der Stadt Olsberg, Rebecca Arens vom Ordnungsamt, der Ortsvorsteher Kalli Fischer, Wehrleiter Marc Stappert mit seinem Stellvertreter Stefan Kesting sowie Pfarrer Klaus Engel der Einladung gefolgt.

Nach der Begrüßung durch Michael Bause freute sich Bürgermeister Fischer, gleich drei Fahrzeuge an den Löschzug offiziell übergeben zu können. "Der heutige Tag zeigt, welchen Stellenwert der Brandschutz in unserer Stadt hat. Mit der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans sorgen wir dafür, dass unsere Feuerwehr zeitgemäße, moderne und effektive Arbeitsmittel an der Hand hat", so Fischer. Er hob die Wichtigkeit der Nachwuchsförderung hervor und ging damit auf die im Dezember 2022 gegründete Kinderfeuerwehr "Löschfüchse" ein. Diese erhielt ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), welches mit der maximalen Förderung in Höhe von 48.000 Euro vom Land NRW gefördert und mit einer Gesamtsumme von ca. 64.000 Euro jetzt beschafft und eingeweiht werden konnte. Ein herzliches Dankeschön dafür sollte der anwesende Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff an das Land NRW überbringen. Verbunden mit der Förderung ist die Verpflichtung, dass das MTF fünf Jahre lang vorrangig der Kinderfeuerwehr zur Verfügung steht. Für den Einsatzdienst steht der 9- Sitzige Ford Transit Kombi Trend, der durch einen 150 PS starken 2 Liter - Dieselmotor angetrieben wird, deshalb zunächst nicht zur Verfügung.

Das zweite Fahrzeug, ein Gerätewagen Logistik (GW-L) ist auf einem 320 PS starken MAN TGM 13 Tonnen Allradfahrgestell mit Staffelkabine und Singlebereifung aufgebaut. Der Kofferaufbau mit Seitentür der Firma Junghanns Fahrzeugbau wird über eine 1,5 Tonnen Ladebordwand mit den jeweils an der Einsatzstelle benötigten Rollcontainern bestückt. Da das Fahrzeug in das Hygienekonzept an Einsatzstellen eingebunden ist, verfügt es neben einer kleinen Werkbank für kleinere Reparaturen auch noch über eine Standheizung bei winterlichen Außentemperaturen im Kofferaufbau. So können sich Einsatzkräfte an der Einsatzstelle von ihrer kontaminierten Kleidung befreien und die im Fahrzeug mitgeführte, saubere Schutzkleidung in einer geschützten, warmen Umgebung anziehen.

Bisher können folgende Rollcontainer, von denen 7 Stück Platz auf dem Fahrzeug finden, zu Einsatzstellen von den Einheiten im gesamten Stadtgebiet angefordert werden: Rollcontainer Atemschutz, Hygiene, Bekleidung, Verkehrsabsicherung, Ölbekämpfung, Beleuchtung, Tragkraftspritze, Schlauch (2x mit jeweils 600 m B-Schlauch) und Waldbrand. Weitere Rollwagen werden sicher in der Zukunft noch folgen. Somit ist das multifunktionelle, ca. 284.000 Euro teure Fahrzeug ein wertvoller Zuwachs in der Feuerwehr Olsberg.

Als drittes wurde von Pastor Klaus Engel, der vor seinem Beitritt in den Löschzug Bigge - Olsberg schon in anderen Wehren aktiven Feuerwehrdienst leistete und an diesem Tag offiziell als Notfallseelsorger der Feuerwehr Olsberg ernannt wurde, der Kommandowagen (KdoW) gesegnet. Der BMW X1 xDrive mit Allradantrieb, Sondersignalanlage und 150 PS Dieselmotor ist dauerhaft bei der Wehrleitung zu Hause stationiert. "So wird gewährleistet, dass der von der Kommune bestellte Einsatzleiter zügig und sicher zur Einsatzstelle ausrücken kann" so Marc Stappert, Wehrleiter der Feuerwehr Olsberg. Er dankte der Firma Baron Industries für die unkomplizierte Zusammenarbeit bei der Beschaffung des ca. 50.000 Euro teuren Jahreswagens.

Nach der symbolischen Schlüsselübergabe lud Löschzugführer Bause alle Anwesenden ein, die drei neuen Fahrzeuge zu besichtigen und bei einem Snack, kühlen Getränken und guten Gesprächen noch ein paar schöne Stunden beim Löschzug Bigge - Olsberg zu verbringen.

