POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach räuberischem Diebstahl in Drogeriemarkt - Gericht erlässt Haftbefehl

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 26 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht, am Samstagnachmittag einen räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt begangen zu haben, in dessen Verlauf er einen Ladendetektiv körperlich angegriffen haben soll.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige gegen 15.00 Uhr ein Parfum in seine Jackentasche gesteckt und anschließend das Ladengeschäft in der Kaiserstraße ohne zu bezahlen verlassen haben. Ein Ladendetektiv, der die Tat beobachtete, hielt ihn vor der Filiale fest und wollte den Verdächtigen wohl in ein Büro bringen. Hierbei soll der Beschuldigte den Detektiv mit Schlägen, Tritten und Bissen verletzt haben. Mehrere Mitarbeiter mussten dem Angegriffenen zu Hilfe eilen und den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

Wie sich bei den Überprüfungen herausstellte, steht der Festgenommene im Verdacht, bereits am Vortag zwei Ladendiebstähle in Karlsruhe begangen zu haben.

Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

