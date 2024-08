Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht in Koblenz-Bubenheim, Fahrradfahrer verletzt

Koblenz (ots)

Am Montag, 26.08.24 kam es gegen 17 Uhr in der St.-Maternus-Straße in Koblenz-Bubenheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 23-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Dieser befuhr die o.g Straße aus Richtung GLOBUS kommend in Richtung Rübenach. Ein Pkw-Fahrer/eine Pkw-Fahrerin näherte sich aus der entgegengesetzten Richtung und durchfuhr einen durch parkende Pkw entstandenen Engpass, obwohl er/sie gegenüber dem Radfahrer wartepflichtig war. Der Radfahrer, der eigentlich Vorrang hatte, musste ausweichen, kam hierbei zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Der Pkw- Fahrer/die Pkw-Fahrerin setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der Radfahrer musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Pkw soll es sich möglicherweise um einen Opel Zafira gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Koblenz Metternich unter 0261- 103 2911 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell