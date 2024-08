Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Kartoffelbraten beim Löschzug Bigge - Olsberg

Olsberg

Der Löschzug Bigge - Olsberg läd wieder, wie jeden ersten Sonntag im September, zu seinem traditionellen Feuerwehrfest mit Kartoffelbraten ein. Am kommenden Sonntag, dem 1. September sind wieder alle Bürger und Gäste sowie Freunde und Gönner der Feuerwehr herzlich eingeladen, einen schönen Tag mit den ehrenamtlichen Helfern des Löschzuges, der Kinder- und Jugendfeuerwehr am und im Feuerwehrhaus in der Ramecke 11 in Bigge - Olsberg zu verbringen. Für das leibliche Wohl sorgt die Küchenmannschaft wie gewohnt mit Bratwurst, Pommes und Eintopf vom Suppenchef Wilhelm. Am Kuchenbuffet gibt es zur Kaffeezeit wieder reichlich Auswahl, kalte und warme Getränken fehlen natürlich auch nicht. Und das Wichtigste an diesem Tag, die traditionellen, kostenlosen Kartoffeln von der Feuermannschaft aus dem Buchenholzfeuer. Dazu dürfen natürlich auch wieder nicht die selbst eingelegten Heringe der Küchenmannschaft fehlen. Das Wurstmobil wird die gewohnten Runden drehen und die Gäste an den Tischen mit frisch gebratener Bratwurst verwöhnen. Für die kleinen Besucher ist wie immer eine Hüpfburg aufgestellt. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bigge - Olsberg wird den Tag ebenfalls wieder in alter Tradition musikalisch begleiten. Bei der im letzten Jahr neu ins Leben gerufenen "TS - Challenge" können wieder die stärksten Vierer - Teams gegeneinander antreten! Auch der moderne Fuhrpark des Löschzuges wird wie gewohnt ausgestellt sein. Erleben sie die Nachwuchsretter der Jugendfeuerwehr, die bei einer Übung wieder ihr Können unter Beweis stellen wird. Der Löschzug Bigge - Olsberg freut sich auf viele Besucher, ganz nach seinem Motto "Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie uns brauchen. Kommen Sie zu uns, wenn wir feiern".

