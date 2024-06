Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Brand in Küche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.06.2024, gegen 23.45 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Hubstraße gerufen. In einer Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus soll es brennen. In der Küche brannte wohl der Geschirrspüler. Dieser konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Ursächlich für den Brand könnte ein technischer Defekt an dem Geschirrspüler gewesen sein. Wegen dem Brandgeruch begab sich die Mieterin der Wohnung für eine Nacht an eine andere Örtlichkeit. Alle anderen Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

