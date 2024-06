POL-FR: Stühlingen: B 314 und B 315 nach Starkregen zeitweise gesperrt

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Freitag, 28.06.2024, gegen 01:10 Uhr, sind Unbekannte in einen Lagerraum eines Einkaufsmarktes in Obersäckingen eingebrochen. Als der Alarm auslöste, dürften mehrere männliche, dunkel bekleidete Personen geflüchtet sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren diese in den Lagerraum eines dortigen Kioskes gewaltsam eingedrungen. ...

