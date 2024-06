Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Lagerraum eines Einkaufsmarktes - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 28.06.2024, gegen 01:10 Uhr, sind Unbekannte in einen Lagerraum eines Einkaufsmarktes in Obersäckingen eingebrochen. Als der Alarm auslöste, dürften mehrere männliche, dunkel bekleidete Personen geflüchtet sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren diese in den Lagerraum eines dortigen Kioskes gewaltsam eingedrungen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. In den Einkaufsmarkt war die Täterschaft allerdings nicht gelangt. Wer verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im dortigen Bereich wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden.

