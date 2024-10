Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeibeamte angegriffen; Verkehrsunfälle; Betrugsdelikt; Gewahrsam; Verkehrsunsicherer Traktor; Rauchentwicklungen; Brand

Reutlingen (ots)

Polizeibeamte angegriffen

Gegen einen 31-Jährigen, der am Donnerstagabend in der Straße am Echazufer Polizeibeamte angegriffen und zwei von ihnen verletzt hat, ermittelt das Polizeirevier Reutlingen. Kurz vor 22 Uhr war die Polizei von Mitarbeitern einer Tankstelle alarmiert worden, nachdem der 31-Jährige dort mit völlig durchnässter Kleidung erschienen war, nachdem er, wie er Angab, in suizidaler Absicht in die Echaz gesprungen war. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der Mann zunächst zugänglich und sollte einem Arzt in der Fachklinik vorgestellt werden. Als er in den Streifenwagen einsteigen sollte, griff er plötzlich und unvermittelt die Beamten mit Faustschlägen an, wobei er eine Beamtin und einen Beamten verletzte, bevor er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden konnten. Beide konnten ihren Dienst in der Folge fortsetzen. Der 31-Jähre wurde in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Pfullingen (RT): Auto überschlagen

Deutlich alkoholisiert war ein 43-Jähriger, der am Donnerstagabend auf der Friedrichstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Daihatsu auf der Friedrichstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als er auf Höhe der Gebäudenummer 26 mit enormer Wucht ins linke Heck eines am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Honda krachte. Während der Honda um mehrere Meter nach vorne geschoben wurde, wurde der Daihatsu ausgehebelt, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den 43-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Beide Autos, an denen ein geschätzter Sachschaden von jeweils rund 6.000 Euro entstanden war, waren nicht mehr fahrbereit. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Mittels Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Um einen vierstelligen Betrag ist eine Frau aus Dettingen Mitte der Woche betrogen worden. Sie hatte eine WhatsApp-Nachricht einer unbekannten Nummer bekommen, in der sich der Absender als deren Kind ausgab. Die Dettingerin antwortete auf die Nachricht und wurde in der Folge von ihrem vermeintlichen Kind um eine dringende Überweisung gebeten. Dem kam die Frau nach. Erst im Nachhinein fiel der Betrug auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie immer bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Telefonnummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp oder andere Messengerdienste sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüfen.

- Ist diese Forderung zudem noch mit der Bitte um eine Echtzeitüberweisung verbunden, werden Sie betrogen. Das Geld ist in der Regel unwiederbringlich verloren!

- Stellt sich heraus, dass Sie betrogen wurden, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (mr)

Bad Urach (RT): 28-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein 28 Jahre alte Mann, der an einem Wohnhaus in der Immanuel-Kant-Straße randalierte, musste in der Nacht auf Freitag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ein Zeuge alarmierte kurz vor drei Uhr die Einsatzkräfte, nachdem der Mann unbekleidet geklingelt und schließlich die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen hatte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 28-Jährigen noch vor Ort antreffen und in Gewahrsam nehmen. Der augenscheinlich psychisch auffällige und möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Mann, hatte sich durch Glasscherben leicht verletzt. Zur Behandlung der Verletzungen wurde er zunächst durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und anschließend in eine Fachklinik überstellt. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt nun wegen verschiedener Straftaten. (gj)

Metzingen (RT): Verkehrsunsicherer Traktor gestoppt

Ein nur spärlich beleuchteter Traktor mit Anhänger ist am späten Donnerstagabend kurz nach 23 Uhr durch eine Polizeistreife in der Ulmer Straße gestoppt und kontrolliert worden. Neben der unzureichenden Beleuchtung des Schleppers, war auch die lichttechnische Einrichtung des Anhängers defekt. Die Beamten stellten weiter fest, dass sich der Traktorfrontlader in gefährlich tiefer Arbeitsstellung befand. Zudem wiesen die Bordwände des Anhängers zahlreiche Löcher auf, wodurch ein Ladungsverlust drohte. Desolat war auch die Bremseinrichtung des Anhängers, diese war überhaupt nicht angeschlossen. Dem 65-jährigen Traktor-Fahrer wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt und das Gefährt abgestellt. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (gj)

Esslingen (ES): Müllauto kontra Pkw

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung Sirnauer Brücke / Rampe B10 erlitten. Ein 61-Jähriger befuhr gegen 5.15 Uhr mit einem Müllfahrzeug, LKW Daimler, von der B10 herkommend, die Auffahrt zur Straße Sirnauer Brücke. Dort bog er nach rechts in Richtung Sirnau ab. Hierbei übersah er offensichtlich eine geradeaus fahrende 62-Jährige Pkw Lenkerin, die mit ihrem VW Golf bevorrechtigt auf der Straße Sirnauer Brücke in Richtung Sirnau unterwegs war. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde der Pkw gedreht und prallte im Anschluss gegen das Brückengeländer an der rechten Fahrbahnseite, wo er zum Stillstand kam. Die verletzte Pkw-Lenkerin wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an ihrem nicht mehr fahrbereiten Wagen beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Dieser musste durch einen Abschlepper abtransportiert werden. Der Schaden am LKW beträgt rund 2.000 Euro, am Brückengeländer etwa 1.000 Euro. Für die Dauer der der Unfallaufnahme musste die Sirnauer Brücke knapp zwei Stunden gesperrt werden. (gj)

Esslingen (ES): Fußgänger angefahren und abgehauen (Zeugenaufruf)

Ein Fußgänger ist am Donnerstagabend in Esslingen von einem Pkw-Lenker angefahren und leicht verletzt worden. Der bislang unbekannte Fahrer einer hellen Mercedes-Benz A-Klasse war kurz nach 18.30 Uhr auf der Hindenburgstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Im Anschluss bog er nach links in die Keplerstraße ab. Hierbei erfasste der Unbekannte mit seinem Wagen den 63 Jahre alten Fußgänger, der in der Keplerstraße in diesem Moment von der rechten auf die linke Straßenseite ging. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert und blieb kurz benommen liegen. Der Unfallverursacher hielt etwa 40 Meter nach der Unfallstelle zunächst an. Als der Fußgänger aufgestanden und in seine Richtung gelaufen war, fuhr der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mercedes-Lenker, der einen kurzen Haarschnitt hatte, beschleunigt davon. Der 63-Jährige erstattete erst verspätet Anzeige bei der Polizei. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0711/3990-420 erbeten. (ms)

Esslingen (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen. Gegen 6.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW die Weilstraße von Esslingen-Weil herkommend und ordnete sich nach der Ampel auf die Linksabbiegespur auf der Brücke ein, um zur Auffahrt der B10 in Richtung Stuttgart zu kommen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Renault eines 47-Jährigen, der von der B10 aus Richtung Stuttgart abgefahren war und an der Ampel nach links auf die Brücke einbiegen wollte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. Beide Beteiligten gaben jeweils an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein, weshalb das Polizeirevier Esslingen nach Zeugen sucht, die den Unfall beobachtet haben. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (jb)

Filderstadt (ES): Angebranntes Essen

Angebranntes Essen hat am Donnerstagmittag in Plattenhardt die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen 13.10 Uhr hatte eine Zeugin Rauch in einem Gebäude in der Uhlbergstraße bemerkt und den Notruf gewählt. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Bewohner Essen in einer Pfanne zubereitet und dieses auf dem Herd vergessen hatte, wodurch die Rauchentwicklung ausgelöst worden war. Verletzt wurde niemand. (mr)

Nürtingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Neckarstraße verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr stand ein 59 Jahre alter Lkw-Lenker auf der rechten Linksabbiegerspur an der Wörthbrücke hinter einem Nissan Micra an der Rot zeigenden Ampel. Als diese auf Grün schaltete, fuhr der 59-Jährige an und kollidierte mit seinem Laster mit dem Heck des noch stehenden Micra. Dessen Fahrer im Alter von 38 Jahren erlitt hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Die Mitnahme durch einen hinzugerufenen Rettungswagen verneinte er. Der Gesamtschaden am Laster sowie am Nissan, die fahrtauglich geblieben waren, beträgt circa 2.500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Brand von Gartenhaus

Zum Brand eines Gartenhauses auf einem Grundstück in der Stauffenbergstraße sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 22 Uhr war der Brand bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin ausrückte, löschte die Flammen. Die Gefahr eines Übergriffs auf andere Gebäude bestand nicht. Der entstandene Sachschaden an dem Gartenhaus, in dem sich unter anderem Grills und Gartengeräte befunden hatten, beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen, insbesondere zur derzeit noch unbekannten Brandursache aufgenommen. (rd)

Haigerloch (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der K7120 entstanden. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 20.25 Uhr mit einem BMW M235 die Kreisstraße von Bittelbronn herkommend in Richtung B463. In einer Rechtskurve kurz vor der Bundesstraße geriet der BMW-Lenker den ersten verkehrspolizeilichen Erkenntnissen zufolge wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Mercedes 313 eines 64-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker und eine 16 Jahre alte Mitfahrerin auf der Rückbank des BMW erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Kliniken. Da sich bei dem 23-Jährigen der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergeben hatte, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Neben der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, war auch die Straßenmeisterei zur Reinigung der Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Balingen (ZAK): Rauch in Zimmer

Rauch im Zimmer eines Wohnhauses in der Balinger Straße hat am Donnerstagabend für Aufregung gesorgt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Bewohner gegen 19.50 Uhr überschüssiges Öl einer entsprechenden Heizung, das sich am Rauchrohranschluss gesammelt hatte, entfernen. Hierzu erhitzte er es offenbar. Dies führte zu einer Rauchentwicklung im Zimmer und im Treppenhaus des Gebäudes. Zum Ausbruch eines Feuers kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (rd)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Fußgängerin angefahren

Mit schweren Verletzungen musste eine Fußgängerin am Donnerstagabend nach einem Verkehrsunfall in Ebingen in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 18.20 Uhr mit einem VW Polo die Schillerstraße, um anschließend aus dem Kreisverkehr auf die Karlsbrücke weiterzufahren. Hierbei erfasste er mit seinem Pkw eine 32 Jahre alte Fußgängerin, die den Zebrastreifen unmittelbar nach dem Kreisel überquerte. Die Frau wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer hatte einen Schock erlitten und musste ebenfalls vom Rettungsdienst in eine Klinik zur medizinischen Versorgung transportiert werden. An dem VW war ein Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro entstanden. Die Straße Karlsbrücke musste wärend der Unfallaufnahme bis kurz nach 20 Uhr zwischen den Kreisverkehren beim Tunnel und der Kientenstraße voll gesperrt werden. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes waren zur Unterstützung bei der Straßensperrung im Einsatz. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 27 bei Dotternhausen ereignet. Der 21 Jahre alte Lenker eines 3,5 t Lkw bemerkte den Rückstau vor einer Ampel auf der Rechtsabbiegespur zur K 7132 zu spät und schob den Citroen einer 20-Jährigen auf den Skoda eines 30 Jahre alten Mannes. Vier Insassen der beiden Autos wurden im Anschluss zur Untersuchung mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Ersten Erkenntnissen nach hatten sie keine größeren Verletzungen erlitten. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell