Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bierdosen, Chips, Pistazien und Co gestohlen - Bundespolizei stellt flüchtigen Wiederholungstäter

Dortmund - Gießen (ots)

Gestern Abend (5.Juni) soll ein zunächst Unbekannter in einer Filiale im Dortmunder Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Bundespolizisten stellten diesen nach seiner Flucht.

Gegen 22 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter eine Bundespolizeistreife darüber, dass ein Unbekannter in einem Drogeriemarkt des Hauptbahnhofs Dortmund Ware entwendet haben soll. Nach Ansprache durch den Ladendetektiv sei der Mann in Richtung Innenstadt geflüchtet. Dank einer präzisen Personenbeschreibung konnten die Einsatzkräfte den 23-Jährigen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung auf Höhe der Landesbibliothek stellen. Währenddessen kam ein Mitarbeiter eines Warenhauses auf die Polizisten zu und gab an, dass der Betroffene bereits am Vormittag in der Filiale Sportkleidung im Wert von 1.160 Euro entwendet habe. In diesem Zusammenhang habe die Polizei Dortmund bereits eine Strafanzeige gefertigt.

Der marokkanische Staatsangehörige äußerte gegenüber den Uniformierten, dass er Geburtstag habe und daher seinen Diebeszug fortführen wolle. Die Einsatzkräfte brachten den Mann zur Bundespolizeiwache. Bei der Durchsuchung fanden diese keine Ausweisdokumente, jedoch das Diebesgut (Getränkedosen und Snacks) des Drogeriemarkts, sowie zwei Smartphones, diverse Kosmetikartikel und einen Autoschlüssel auf. Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Identität des Gießeners zweifelsfrei.

Der mutmaßliche Dieb wurde anschließend in das Gewahrsam der Polizei Dortmund zur Unterbringung weiterer Straftaten gebracht. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zudem ermittelten diese, dass der 29-Jährige sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell