Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bittet um Mithilfe: Öffentlichkeitsfahndung nach sexueller Belästigung

Bonn (ots)

Mit Beschluss des Amtsgerichts Bonn fahndet die Bundespolizei nach einem unbekannten Mann, der im Februar 2024, im Hauptbahnhof Bonn, eine 37-Jährige sexuell belästigt haben soll.

Zum Tatverdacht: Am 12. Februar 2024, um 2:47 Uhr, schlief die Geschädigte im Personentunnel Süd des Bonner Hauptbahnhofs, als sich der Unbekannte hinter die 37-Jährige gelegt und sich an sie geschmiegt hat. Des Weiteren rieb der Tatverdächtige mit seinem Glied an dem Gesäß der Geschädigten und streichelte mit seinen Fingern über ihren Mund, sodass sie erwachte und ihren Peiniger zurückwies.

Nun wird öffentlich mit Bildern nach dem Tatverdächtigen gesucht. Die Lichtbilder aus den Kameraaufzeichnungen können auf der Internetseite der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) oder direkt unter nachfolgendem Link abgerufen werden:

https://t1p.de/igxvz

Beschreibung des Unbekannten:

- männlich

- kräftig

- 30-35 Jahre

- dunkles, krauses Haar, Geheimratsecken

- Vollbart

Die Bundespolizei bittet um mediale Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung und fragt:

- Wer kennt diesen Mann?

- Wer kann Angaben zu dieser Person oder seinem Aufenthalt machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenlosen Servicehotline 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell