POL-RT: Rauch in Mehrfamilienhaus; Verkehrsunfälle; Vor Kontrolle geflüchtet; Pkw angegangen; Fahrzeugbrand; Gasgeruch; Diesel gestohlen; Einbrüche; Auseinandersetzungen

Rauch in Mehrfamilienhaus

Zu einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagmorgen, kurz nach acht Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte in einer der Wohnungen ein Rauchmelder Alarm geschlagen. Wie sich in der Folge herausstellte, war auf dem Herd vergessenes Essen für die Alarmauslösung verantwortlich. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung gebracht und vom Rettungsdienst vorsorglich in einem Krankenhaus vorgestellt. Ein Sachschaden am Gebäude war nicht entstanden. (mr)

Pfullingen (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Samstagmittag ereignet. Kurz nach 13.30 Uhr fuhr eine 26-Jährige, die mit ihrem Renault auf der Marktstraße (B 464) vom Südbahnhof herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs war, wohl aus Unachtsamkeit im stockenden Verkehr auf den Mercedes einer 78-Jährigen auf. Dabei zog sich die Unfallverursacherin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf circa 7.000 Euro. (mr)

Pfullingen (RT): Vor Kontrolle geflüchtet

Mehreren Anzeigen sieht ein 17-Jähriger entgegen, der am Sonntagabend versucht hat, sich auf einem Motorrad einer Polizeikontrolle zu entziehen. Im Rahmen ihrer Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten, gegen 21.15 Uhr, in der Schloßstraße ein vor dem dortigen Kiosk stehendes Motorrad ohne Kennzeichen auf. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriff der Fahrer samt seinem Krad sofort die Flucht und bog über die Brücke auf das Schulgelände ab, sodass er zunächst außer Sicht geriet. Erst im Bereich der Kurt-App-Sporthalle kam er wieder in Sicht. Ohne die Anhaltesignale zu beachten flüchte der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit über die Bahnhofstraße und den Rad- und Fußweg unterhalb der Eisenbahnstraße, bis er beim Versuch, auf einer nassen Wiese zu wenden stürzte und vorläufig festgenommen werden konnte. Bei dem Sturz wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Bei den weiteren Ermittlungen, die von der Verkehrspolizei übernommen wurden, stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, zudem war das Motorrad weder zugelassen noch versichert. Geklärt werden muss ebenfalls noch, wie er in den Besitz der Maschine gekommen war. Die Honda wurde beschlagnahmt. Der 17-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle einem Erziehungsberechtigten übergeben. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Seitenscheibe von Pkw beschädigt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Metzingen seit Sonntagabend gegen einen Unbekannten, der einen Stein gegen einen vorbeifahrenden Pkw geworfen haben soll. Eine 48-Jährige war gegen 18.25 Uhr mit ihrem roten VW Touran auf der B28 in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf einer langen Geraden im Bereich Dettingen-Gsaidt bemerkte sie ein lautes Geräusch und stellte anschließend eine Beschädigung an dem hinteren Fenster der Beifahrerseite ihres Autos fest. Die alarmierten Beamten entdeckten vor Ort einen rund 140 Gramm schweren Stein, den ein Unbekannter vom Grünstreifen aus auf den vorbeifahrenden Wagen geworfen haben dürfte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder am Sonntagabend im Bereich Dettingen-Gsaidt verdächtige Personen, insbesondere im dortigen Grünstreifen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (rd)

Esslingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonntagnachmittag in Esslingen ein Auto in Brand geraten. Gegen 17.50 Uhr bemerkten Passanten in der Brandenburger Straße Flammen aus dem Motorraum eines Ford und machten die Fahrzeuglenkerin auf die Situation aufmerksam. Mit Hilfe von Wasser und Kleidungsstücken konnte der Brand gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde die Batterie des Wagens abgeklemmt und ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten aufgenommen. Der Ford musste später abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Esslingen (ES): Gasgeruch in Wohnhaus

Gasgeruch in einem Wohnhaus in der Peterlinggasse hat am Sonntagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, in der Innenstadt die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Geruch durch die erstmalige Inbetriebnahme einer älteren Ölheizung in dieser Saison verursacht worden. Die Anlage wurde durch den Schornsteinfeger überprüft. Im Anschluss daran konnten die Bewohner des Gebäudes, die sich zunächst ins Freie begeben hatten, in ihre Wohnungen zurückkehren. (mr)

Esslingen (ES): Pkw aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Ein in der Palmenwaldstraße abgestellter Pkw ist in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 5.15 Uhr, aufgebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter schlug dazu die Scheibe der hinteren Beifahrertür ein. Aus dem Fahrzeug wurden ein hochwertiger Akku-Bohrer und das dazugehörige Lade-Zubehör samt Akkus sowie eine schwarze Tasche mit Firmenaufdruck entwendet. Der Sachschaden am Pkw sowie der Wert des Diebesguts belaufen sich auf jeweils mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt und bittet unter 0711/3990-330 um Zeugenhinweise. (gj)

Esslingen (ES): Mit erloschener Betriebserlaubnis unterwegs

Obwohl sein Pkw nicht den Vorschriften entsprach und die Betriebserlaubnis deshalb erloschen war, ist ein 25-Jähriger am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr mit seinem BMW unterwegs gewesen. Beamte des Polizeireviers Esslingen stellten das Fahrzeug in der Fleischmannstraße fest und führten eine Kontrolle durch. Neben einem nicht erlaubten Fahrwerk, Spezialfelgen und einer veränderten Auspuffanlage, waren an dem Wagen ein anderes Lenkrad sowie nicht den Vorschriften entsprechende Karosserieteile montiert. Auf den 25-Jährigen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. (gj)

Kirchheim (ES): Diesel gestohlen

Mehrere hundert Liter Diesel hat ein Unbekannter von Donnerstag auf Montag aus einem Lkw gestohlen. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 6.10 Uhr öffnete er gewaltsam den Tankdeckel des in der Marie-Curie-Straße abgestellten Lkw und entnahm den Kraftstoff. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (gj)

Unterensingen (ES): In Zimmer eingebrochen

Offenbar auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Sonntagnachmittag in ein Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft in der Bachstraße eingebrochen ist. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einem Zimmer verschafft haben, das er in der Folge komplett durchwühlte. Dabei dürfte er auf Bargeld gestoßen sein, mit dem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Stehendes Fahrzeug übersehen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend an der Einmündung Rosenauer Weg / Frondsbergstraße ereignet hat. Ein 26-Jähriger war gegen 18.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem abfallenden Rosenauer Weg unterwegs und wollte hinter einer weiteren Radlerin in die Frondsbergstraße einbiegen. Weil er aber offenbar zu schnell unterwegs war, übersah er einen in einer Zufahrt mit dem Heck auf der Fahrbahn mit offener Schiebetüre und eingeschalteter Innenbeleuchtung stehenden VW Bus zu spät. Wegen des am Fahrbahn liegenden Laubes konnte er zudem nicht stark genug abbremsen, sodass er mit großer Wucht gegen das Fahrzeug prallte. Der Radler, der keinen Helm getragen hatte, wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Bargeld entwendet

In Tübingen hat im Laufe des Samstags ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 1.45 Uhr und 14 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Hafengasse und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte Bargeld, mit dem er sich aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzungen am Bahnhof

Zu zwei Auseinandersetzungen zwischen denselben Personen mussten die Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei am Sonntag zum Bahnhof ausrücken. Gegen 17.15 Uhr soll ein 43-Jähriger im Bereich des Eingangs zum Hauptbahnhof einen 33-Jährigen geschlagen haben, worauf sich eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und dem 30-jährigen Begleiter des Jüngeren entwickelte. Der 43-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Nach einer ärztlichen Versorgung wurde der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Die beiden anderen, ebenfalls alkoholisierten Männer wurden nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Bereits kurz vor 14.30 Uhr soll der 43-Jährige an einem Bussteig ein Messer in drohender Haltung in Richtung der beiden Männer gehalten haben, worauf der 33-Jährige Pfefferspray eingesetzte. Der Rettungsdienst spülte vor Ort die Augen des 43-Jährigen, dem in der Folge ein Platzverweis erteilt wurde. Sowohl das Messer als auch das Pfefferspray wurden sichergestellt. Das Polizeirevier Tübingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

