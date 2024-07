Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfallfluchten

Haßloch (ots)

Bei der Polizeiinspektion Haßloch wurden unabhängig voneinander zwei weitere Unfallfluchten gemeldet.

Im ersten Fall wurde in der Zeit von Freitag, 05.07.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 06.07.2024, 12:30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße "Untere Bleiche" ein dort geparkter PKW (Ford) im Frontbereich beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Im zweiten Fall wurde am Freitag, 05.07.2024, zwischen 09:00 und 14:15 Uhr, im Lachener Weg eine Dachrinne an einer Garage beschädigt. Der Sachschaden wurde hier auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug mit entsprechender Höhe (evtl. LKW) gehandelt haben.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Sollten Sie etwas beobachtet haben, dann setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Haßloch unter Tel. 06324 9330 oder per Email unter pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung.

