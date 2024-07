Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Deidesheim (ots)

Am Samstag, 06.07.2024, gegen 19:26 Uhr kam es in der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Radfahrer fuhr in Richtung Forst und prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW. Der Radfahrer kam zu Sturz und erlitt eine Kieferverletzung. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell