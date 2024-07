Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Hettenleidelheim (ots)

Am 06.07.2024 gegen 09:34 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Tiefenthaler Straße in Hettenleidelheim. Eine 35 Jahre alte PKW-Fahrerin befuhr den Ebertsheimer Weg in Richtung Tiefenthaler Straße. Am Einmündungsbereich befand sich das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Die PKW-Fahrerin übersah beim Abbiegen nach links, auf die Tiefenthaler Straße, den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall. Er klagte anschließend über leichte Schmerzen in der Schulter. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf etwa 6000 Euro.

