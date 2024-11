Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Geldbörse einer Seniorin

Halver (ots)

Eine 70-jährige Frau wurde am Dienstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Während sie ab etwa 17.30 Uhr ihre Waren einsammelte, legte sie ihre Handtasche mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen. An der Kasse bezahlte sie mit der Bankkarte, die sie an anderer Stelle verwahrt hatte. Beim Einpacken ihrer Waren fiel ihr dann auf, dass die Geldbörse nicht mehr in der Handtasche lag. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt immer wieder vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Fast an jedem Öffnungstag greifen die Taschendiebe irgendwo im Märkischen Kreis zu. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen dicht am Körper verwahren - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN der Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Ansonsten stehen die Taschendiebe kurze Zeit später am nächsten Geldautomaten, um Geld abzuheben. Zu diesem Zeitpunkt haben ihre Opfer meist noch gar nicht bemerkt, dass sie bestohlen wurden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell