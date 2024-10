Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Aktionstag Schichtwechsel - Beteiligung des Zolls auch in Thüringen

Menschen mit und ohne Behinderung tauschen ihren Arbeitsplatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erfurt / Ilmenau (ots)

Heute findet der bundesweite Aktionstag "Schichtwechsel" statt. Hierbei tauschen Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Deutschland für einen Tag ihren Arbeitsplatz und lernen durch diesen Perspektivwechsel die jeweils andere Arbeitswelt kennen. Der Zoll beteiligt sich an diesem Projekt bereits seit mehreren Jahren. Erstmalig nehmen insgesamt 18 Hauptzollämter von Kiel im Norden über Erfurt in der Mitte bis Lörrach im Süden Deutschlands am Aktionstag teil.

"Vom Hauptzollamt Erfurt verrichten heute vier Zöllnerinnen und Zöllner ihren Dienst in den Ilmenauer Werkstätten des Lebenshilfewerks Ilmenau/Rudolstadt e.V. und packen tatkräftig in der Wäscherei, Küche, Postfiliale und Metallwerkstatt mit an", so Carlito Klaus, Sprecher des Hauptzollamtes Erfurt. "Im Gegenzug werden uns dann in zwei Wochen Beschäftigte aus den Werkstätten in Erfurt besuchen und die Arbeit des Zolls näher kennenlernen", so Klaus weiter.

Das Thema Inklusion hat für den Zoll einen hohen Stellenwert. Die Beschäftigung und Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung sind dabei von zentraler Bedeutung. So liegt die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen in der Zollverwaltung bundesweit bei rund acht Prozent und damit sogar über der gesetzlichen Vorgabe.

Zusatzinformation:

Der Zoll ist immer auf der Suche nach motivierten Bewerberinnen und Bewerbern für den gehobenen beziehungsweise den mittleren Dienst, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls mitbringen. Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen, denn die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet.

Interessierte an einer Ausbildung oder an einem Studium können sich noch bis zum 15. Oktober 2024 beim Zoll bewerben. Der nächste Ausbildungs- und Studienbeginn ist am 1. September 2025. Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung finden sich unter www.zoll-karriere.de und auf den Social-Media-Kanälen des Zolls.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell