Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hochwertiges Pedelec gestohlen

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung vom 4.11. - 15.36 Uhr mit Foto: Am Sonntag zwischen 17.30 und 20.30 Uhr wurde am SGV-Heim an der Bannewerthstraße ein Pedelec gestohlen. Der Nutzer hatte sein Fahrrad mit einem Faltschloss an einem Zaun befestigt. Unbekannte schnitten den Zaun auf und nahmen das avocadogrüne Santa Cruz Heckler-Bike samt Schloss mit. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 9199-0. Fast täglich werden auch im Märkischen Kreis Fahrräder gestohlen. Besitzer mindestens hochwertiger Fahrräder oder Pedelecs sollten deshalb nicht nur in das Fahrrad selbst, sondern auch in gute Schlösser investieren. Die Fahrräder sollten nicht nur "abgeschlossen" werden, sondern auch an festen Gegenständen wie Zäunen, Wänden oder Fahrradständern "an-"geschlossen werden. Das gilt auch für "Winterquartiere" wie Keller, Gartenhäuser oder Garagen. Akkus oder Tachos oder andere wertvolle Anbauteile, die sich leicht abnehmen lassen, sollten an anderen Stellen verwahrt werden. Die Polizei kann gestohlene Räder nur zur Fahndung ausschreiben, wenn die Bestohlenen Daten wie Rahmennummern vorlegen können. Dazu sollten Kaufbelege verwahrt oder Fahrradpässe geführt werden. Den Fahrradpass gibt es sogar als kostenlose App-Version. Auch Fotos erleichtern die Suche. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell