Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (25.11) kam es am Nachmittag in einem Parkhaus in der Körnerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 65-Jähriger kehrte gegen 14.30 Uhr zu seinem geparkten BMW zurück und stellte fest, dass die hintere rechte Seite des Autos einen frischen Lackschaden aufwies. Wenige Minuten später betrat eine 25-jährige Frau aus Wetter das Parkhaus, die ihren Opel zuvor ebenfalls dort abgestellt hatte. Es stellte sich heraus, dass an ihrem Pkw ebenfalls Unfallspuren erkennbar waren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen touchierte sie den BMW beim Rangieren. Die 25-Jährige gab gegenüber der Polizei an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben. Bei den Beschädigungen an ihrem Auto handele es sich ihrer Meinung nach um Altschäden. Ein Sicherheitsmitarbeiter habe die Frau vor Eintreffen der Streifenwagenbesatzung angesprochen und gebeten, das Parkhaus nicht zu verlassen. Die Polizeibeamten stellten die Lackanhaftungen sicher und fertigten eine Strafanzeige aufgrund der Verkehrsunfallflucht. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat. (arn)

