Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Garenfeld gesucht

Hagen-Garenfeld (ots)

In der Straße Zur Heimke kam es am Montag (26.11.) zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr zu einem Einbruch. Ein 71-Jähriger stellte zusammen mit seinem 34-jährigen Sohn fest, dass sich die Tür des Schlafzimmers plötzlich nicht mehr öffnen ließ. Als sie die Tür mit Hilfe eines Ersatzschlüssels geöffnet hatten, sahen sie, dass die zuvor verschlossene Balkontür geöffnet war und Einbruchsspuren vorwies. Mehrere Räume waren durchsucht, auf dem Bett lag eine Schmuckschatulle, die sich zuvor in einem anderen Raum befunden hatte. Der 34-jährige Sohn konnte angeben, dass er sich zusammen mit seiner Schwester und seiner Mutter während des Einbruchs im Wohnzimmer des Hauses aufhielt. Er habe aus der oberen Etage laute Geräusche gehört, jedoch gedacht, dass sein Vater diese verursacht habe. Er hatte nicht mitbekommen, dass sein Vater kurz zum Einkaufen gefahren war. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht? (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell