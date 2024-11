Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Motorräder aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Zwischen Freitagabend (22.11.) und Samstagmorgen (23.11.) gegen 8 Uhr, wurden in der Schieferstraße zwei Motorräder entwendet. Die schwarze, erst einige Wochen alte BMW und eine schwarze Yamaha, waren nach Angaben des Halters jeweils mit einem Lenkradschloss gesichert und standen in einer Garage, die aufgebrochen wurde. In dem Garagenhof waren darüber hinaus weitere Tore und Lampen beschädigt. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

