Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge meldet vermeintliches Fahren ohne Fahrerlaubnis seines Nachbarn

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntag (24.11.), um 09:43 Uhr, erhielt die Polizei von einem Zeugen einen Hinweis, dass ein Senior mit einem Auto unterwegs ist, obwohl er keinen Führerschein mehr besitzt. Als die Beamten in Boele mit dem Zeugen sprachen, gab dieser an, dass er wisse, dass die Polizei dem 85-Jährigen das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr erst einige Tage zuvor untersagt hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Hagener handelte, der am Donnerstag (21.11.) einen Einsatz nach einer Verkehrsunfallflucht auslöste (s. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5914338).

Der Zeuge berichtete, dass der 85-Jährige trotz dessen mit seinem grauen Ford weggefahren war. Er habe auch ein Video angefertigt. Im weiteren Verlauf trafen die Einsatzkräfte auf den Senior, der zugab, mit dem Ford unterwegs gewesen zu sein. Da die Beamten annehmen mussten, dass der Mann erneut mit dem Auto fahren wird, beschlagnahmten sie die Fahrzeugschlüssel. Ihm wurde die Strafbarkeit seiner Handlung erneut ausdrücklich erklärt. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige gegen den Mann. (arn)

