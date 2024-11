Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei häuslicher Gewalt leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Samstagabend (23.11.) kam es in Hohenlimburg zu einer häuslichen Gewalt, bei der eine Hagenerin leicht verletzt wurde. Die Frau gab an, dass ihr Lebensgefährte ihr einmal mit der Faust in den Bauch geschlagen habe. Anschließend habe er noch versucht, ihr den rechten Zeigefinger zu brechen. Ihr sei es jedoch gelungen, die Hand rechtzeitig wegzuziehen. Einen Streit habe es zuvor nicht gegeben, der Angriff sei grundlos und unvermittelt gewesen. Der 35-Jährige sei zuvor auch noch nie handgreiflich geworden. Der Hagener gab gegenüber der Polizei an, dass er seine Lebensgefährtin nicht geschlagen habe. Er wollte sich nicht weiter zu den Vorwürfen äußern. Die Einsatzkräfte verwiesen den 35-Jährigen der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,8 Promille. Auch die leicht verletzte Hagenerin war alkoholisiert (1,2 Promille). Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige gegen den 35-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

