Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus in Eilpe

Hagen-Eilpe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Samstag (23.11.2024) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.50 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Professor-Dr.Schemann-Weg. Durch das Aufbrechen einer ebenerdig gelegenen Terrassentür gelangten die Täter in das Haus, durchwühlten sämtliche Räume und öffneten Schränke. Mit einem geringen Bargeldbetrag und Schmuck entkamen die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066. (ko)

