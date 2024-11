Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnhaus in Garenfeld

Hagen-Garenfeld (ots)

Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher in der Zeit von Samstagabend (23.11.2024) 18.15 Uhr und Sonntag 01.45 Uhr, um in ein Wohnhaus in der Westhofener Straße einzusteigen. Durch einschlagen einer Scheibe verschafften sich die Täter Zutritt in das Wohnhaus und durchsuchten hier sämtliche Räume und den vorhandenen Anbau des Hauses nach Wertgegenständen. Im Anbau brachen die Täter zudem eine Tür auf. Inwieweit die Täter Beute machten, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066. (ko)

