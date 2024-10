POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen aggressiven Ladendieb festgenommen

Stuttgart - Weilimdorf (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23.10./24.10.2024) mehrere Fahrzeuge in Weilimdorf beschädigt. An mindestens zehn Fahrzeugen, die in der Mittenfeldstraße geparkt waren, wurden mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeugseiten zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Zeugen bzw. ...

