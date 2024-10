POL-PDWIL: Sachbeschädigung einer Ruhebank

Südeifel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Südeifel zu einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen. Hierbei wurde eine größere Anzahl von Firmenfahrzeugen durch bislang unbekannte Täter angegangen. Vermutlich bestand die Tatbeute aus Werkzeugen, die in den Fahrzeugen gelagert worden waren. Die Polizei Bitburg bittet Geschädigte, sich zeitnah zu melden (Tel. 06561/9685-0). Rückfragen bitte an: ...

