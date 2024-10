POL-UN: Kamen - Senioren helfen Senioren: Infostand gibt polizeiliche Präventionstipps

Schwerte (ots) - Ein 31-jähriger Hagener befuhr am Dienstag (01.10.2024) gegen 18.30 Uhr mit seinem Lkw samt Auflieger die Hörder Straße/B 236 in Schwerte in Richtung Dortmund. Im Kreuzungsbereich Hörder Straße/Heidestraße/Bergstraße übersah er beim Spurwechsel auf den rechten Fahrstreifen eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Mainz. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw zwischen dem Lkw und der Leitplanke eingeklemmt ...

