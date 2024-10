POL-UN: Schwerte - Pkw zwischen Lkw und Leitplanke eingeklemmt

Kamen (ots) - Am Samstag (28.09.2024) hat ein unbekannter Täter gegen 22.20 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Dürerstraße/Mersch in Kamen-Mitte gesprengt. Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei, weil sie eine Person habe erkennen können, die etwas in das Ausgabefach des Automaten gesteckt haben soll. Nach der Sprengung habe sich die Person - anscheinend ohne etwas entwendet zu haben - zu Fuß in Richtung Postpark ...

