Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher unterwegs

Paderborn (ots)

(mb) An der Barkhauser Straße in Paderborn-Wewer und an der Leuschner Straße waren Wohnungseinbrecher aktiv.

Die Bewohner eines Hauses an der Barkhauser Straße, zwischen dem Kreisverkehr Pamplonastraße und Am Ziegenberg legten sich am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr schlafen. Am Freitagmorgen, gegen 07.15 Uhr, bemerkten sie, dass die Terrassentür aufstand. Im Haus war nach Wertsachen gesucht worden. Der oder die Täter entwendeten ein Fernsehgerät. Die Polizei sicherte die Aufbruchspuren an der Terrassentür.

Am Freitagabend klingelte es gegen 19.45 Uhr an der Haustür eines Wohnhauses an der Leuschnerstraße. Als eine Bewohnerin die Tür öffnete, war niemand zu sehen. Wenig später hörten die Bewohner laute Geräusche an einem Fenster. Sie schauten nach draußen und sahen einen ein dunkel gekleideter Mann über die Delpstraße in Richtung Gördelerstraße flüchten. An dem Fenster entdeckten die Bewohner Hebelspuren. Ins Haus war der Täter nicht gelangt.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Die Polizei Paderborn bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz und hat viele Informationen dazu im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell