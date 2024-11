Polizei Hagen

POL-HA: Senior erhält erneute Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht

Hagen-Boele (ots)

Eine Zeugin sah am Donnerstag (21.11.) gegen 16.20 Uhr, wie ein Mann in der Fritz-Reuter-Straße ein Auto polierte, nachdem er dieses mit seinem Fahrzeug touchiert hatte. Der 85-Jährige war mit seinem Ford beim Ausparken in einen Audi gefahren. Als die Zeugin den Mann ansprach und darauf hinwies, dass der Hagener die Polizei verständigen müsse, habe dieser gesagt, dass er die Polizei nicht brauche, da es schließlich nur kleine Kratzer seien und er diese schon wegpoliert habe. Gegenüber einer Streifenwagenbesatzung gab der Senior an, den Halter gut zu kennen. Er habe diesen später über den Schaden informieren wollen. Auf Nachfrage, wer der Halter des Audis sei, konnte der 85-Jährige jedoch nicht antworten. Eine Beschreibung der Person konnte er auch nicht abgeben. Der Senior machte auf die Beamten einen unsicheren und uneinsichtigen Eindruck. Er musste sich mehrfach durch Ausfallschritte vor einem Sturz retten. Die Einsatzkräfte stellten bei einer Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen fest, dass bereits im Juli eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Mann aufgenommen wurde. Die Polizisten untersagten dem Hagener das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr bis zum Zeitpunkt der Herbeiführung einer richterlichen Entscheidung. Der 85-Jährige muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. (arn)

