Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand in einer Gaststätte in der Neutorstraße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz-Altstadt (ots)

Gegen 18:50 Uhr am heutigen Donnerstagabend meldete eine Anruferin über den Notruf eine starke Rauchentwicklung aus einer zu diesem Zeitpunkt noch geschlossenen Gaststätte in der Neutorstraße. Da der dichte Rauch auch die oberhalb der Gaststätte befindlichen Bewohner mehrerer Wohnungen bedrohte, wurde noch vor Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr das Alarmstichwort erhöht und weitere Einheiten der Feuerwehr nachalarmiert. Vor Ort brannte es in einer Gaststätte im Erdgeschoss mit starker Rauchentwicklung. Neben der Brandbekämpfung wurden mehrere Atemschutztrupps und die Drehleiter der Feuerwehr zur Kontrolle der Wohnungen in den Obergeschossen eingesetzt. Insgesamt vier Personen wurden von der Feuerwehr ins Freie verbracht, eine weitere Person hatte sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig ins Freie begeben. Eine Person erlitt eine leichte Rauchentwicklung und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Da sich der Brandrauch über einen gemeinsamen Keller auch in ein benachbartes Lokal ausgebreitet hatte, waren nach den erfolgreichen Löschmaßnahmen umfangreiche und langwierige Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Dazu wurden neben den Kräften beider Wachen der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Mainz-Stadt, Weisenau und Hechtsheim eingesetzt. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr wurden während dieser Zeit durch die Freiwilligen Feuerwehren Mombach, Bretzenheim, Marienborn und Weisenau besetzt. Durch diese Einheiten musste während der Wachbesetzung ein Flächenbrand in Finthen gelöscht werden, hierbei unterstütze die Freiwillige Feuerwehr Finthen. Gegen 22:00 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr in der Neutorstraße beendet werden, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell