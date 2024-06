POL-RBK: Rösrath - Abendliche Fahrt unter Alkoholeinfluss von Polizei gestoppt

Kürten (ots) - Am Montag (17.06.) wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung von einem Unbekannten bestohlen, der sich unter einem Vorwand Zutritt ins Haus an der Wipperfürther Straße in Höhe der Ortschaft Miebach verschaffte. Gegen 13:30 Uhr klingelte der Mann bei der Geschädigten und gab ihr gegenüber an, den Wasseranschluss in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Die Seniorin ließ den Unbekannten im guten Glauben in ...

