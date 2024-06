Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Seniorin in eigener Wohnung bestohlen

Kürten (ots)

Am Montag (17.06.) wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung von einem Unbekannten bestohlen, der sich unter einem Vorwand Zutritt ins Haus an der Wipperfürther Straße in Höhe der Ortschaft Miebach verschaffte.

Gegen 13:30 Uhr klingelte der Mann bei der Geschädigten und gab ihr gegenüber an, den Wasseranschluss in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Die Seniorin ließ den Unbekannten im guten Glauben in ihr Badezimmer und kam der Bitte des Mannes, die aufgedrehte Duschbrause zu halten, nach. Währenddessen verließ der Mann das Badezimmer. Als er nach einigen Minuten immer noch nicht zurückgekehrt war, sah die Seniorin nach und musste feststellen, dass der Unbekannte die Wohnung samt eines schätzungsweise unteren dreistelligen Bargeldbetrages verlassen hatte. Vermutlich wurde zudem eine unbekannte Menge an Schmuck gestohlen.

Eine nähere Personenbeschreibung des Unbekannten, der durch die Polizisten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden konnte, liegt aktuell nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

