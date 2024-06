LPI-NDH: Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

Pützlingen (ots) - Am vergangenen Wochenende öffneten Unbekannte mehrere Baucontainer im Landkreis Nordhausen gewaltsam. Die Container befanden sich im Bereich einer Baustelle an der Landstraße 2062 in Richtung Pützlingen. Der oder die Täter entwendeten unter anderem LED-Scheinwerfer und Werkzeuge. Die genaue Höhe des Schadens ist gegenwärtig noch nicht bezifferbar. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15 Uhr, ...

