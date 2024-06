LPI-NDH: Kraftstoff aus Bagger entwendet

Artern (ots) - Unbekannte entwendeten aus einem parkenden Transporter Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Hierzu beschädigten die Täter das Fahrzeug an einer Seitentür, um in das Fahrzeug vorzudringen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag und Montagmorgen im Lerchenweg. Die Kriminalpolizei sicherte an dem Fahrzeug Spuren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

