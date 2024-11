Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl aus Wohnung - Falsche Handwerker stehlen Schmuck

Hagen-Vorhalle (ots)

Unbekannte Trickdiebe verschafften sich am Mittwochnachmittag (20.11.2024) unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung eines älteren Ehepaares in Vorhalle und stahlen Schmuck daraus. Gegen 13.30 Uhr klingelte einer der Täter an der Wohnungstür der 83-jährigen Frau und ihres 89-jährigen Mannes. Er trug eine für Handwerker typische Arbeitskleidung und berichtete von einem Wasserrohrbruch vor dem Haus. Außerdem sagte er der Bewohnerin, dass alle Wasserhähne in der Wohnung geöffnet werden müssten. Die 83-Jährige sagte den Polizeibeamten später, dass sie in dieser Situation ein schlechtes Gefühl hatte, der Mann aber sehr impulsiv aufgetreten und direkt in die Wohnung gegangen sei. Kurze Zeit später erkannte die 83-Jährige noch einen weiteren Unbekannten in ihrer Wohnung. Dann flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Der vermeintliche Handwerker war etwa 185 cm groß, korpulent und dunkel gekleidet. Die 83-Jährige und ihr Mann mussten feststellen, dass die Täter Schmuck im Wert von über 1.000 Euro aus einer Schatulle gestohlen hatten. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

