POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Fahrzeug überschreitet Höchstgeschwindigkeit und gefährdet Polizeibeamten

Hagen-Boele (ots) - Nach einer häuslichen Gewalt verständigte eine Hagenerin am Dienstag (19.11.) die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf gegen 23.50 Uhr in Boele auf die körperlich leicht verletzte Frau. Sie gab an, dass es am Abend zunächst zu einem verbalen Streit mit ihrem Lebenspartner kam. Dieser sei jedoch immer aggressiver geworden und habe sie irgendwann an ihren Handgelenken gegriffen und an ihren ...

mehr