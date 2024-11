Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen melden Trunkenheitsfahrt - Polizisten treffen auf stark alkoholisierte Hagenerin

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Zwei Zeugen verständigten Mittwoch (20.11.) gegen 18.45 Uhr die Polizei, nachdem sie in Hohenlimburg auf eine Frau aufmerksam geworden waren, die mit ihrem Ford in auffälliger Weise fuhr, mit starken Schwierigkeiten parkte und anschließend schwankend in ein Haus ging. Dabei habe die Frau sich mehrfach an der Hauswand abgestützt und lief, mit dem Rücken nach hinten gebeugt, in das Wohnhaus. Nachdem ein Zeuge die Dame angesprochen hatte, habe er bereits einen starken Alkoholgeruch wahrgenommen.

Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung stand der Ford schief und nahezu vollständig auf einem Gehweg geparkt. Die Beamten konnten die 55-jährige Halterin und Fahrerin des Fords in ihrer nahegelegenen Wohnung antreffen. Bereits an der Tür schwankte die Hagenerin stark und musste sich am Rahmen festhalten. Während die Polizisten mit ihr sprachen, lallte sie und gab wiederholend an, dass sie nichts falsch gemacht habe. Sie sei mit dem Ford zu einer Familienangehörigen gefahren, nachdem sie wieder an ihrer Wohnanschrift ankam und geparkt habe, habe sie einen doppelten Vodka getrunken. Sie äußerte, dass es ihrer Einschätzung nach in Ordnung ist, in ihrem Zustand Auto zu fahren.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,2 Promille. Als die Beamten ihr mitteilten, dass sie für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache mitkommen müsse, lief die Frau zunächst ziellos und schwankend durch ihre Wohnung. Währenddessen musste sie sich auch hier immer wieder an der Wand oder den Möbeln festhalten. Auch das Anziehen und Zubinden ihrer Schuhe gelang der 55-Jährigen nach mehreren Anläufen nur unter Schwierigkeiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein der Hagenerin. Sie erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (arn)

